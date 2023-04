KPÖplus steht für Gleichberechtigung und soziale Verteilung

Nach der Salzburger Landtagswahl sind die Herren Hardt-Stremayr (Was ist mit den Wählern los?, Leserbrief am 25. 4. 2023) und Abbrederis (Was denkt sich die Wählerschaft?, Leserbrief am 25. 4. 2023) über das Wahlverhalten der als bürgerlich eingestuften Salzburger/-innen empört und beklagen eine "Bildungslücke" im Hinblick auf die Untaten des Kommunismus. Spott (Karikatur!) und Empörung beruhen jedoch ihrerseits auf einer Bildungslücke, bzw. großem Missverständnis:

Die Idee des auf Gleichberechtigung, sozialer Verteilung und Fürsorge begründeten Kommunismus, die sich auf die humanen Gedanken des Urchristentums beruft und von der "KPÖ plus" nun aufgegriffen wird, hat absolut nichts mit den Verbrechen eines Stalin oder Putin zu tun! Nach diesem Muster müsste man ja auch die Gläubigen der christlichen Kirchen anklagen, deren Religion als mörderische Waffe einen blutigen Strom durch viele Jahrhunderte zog.

Eine Bildung zum Thema kann man sich z.B. bei Friedrich Heer, Immanuel Kant, Ludwig Börne oder Hermann Hesse holen, der nach der Erfahrung zweier Weltkriege schrieb: "Eine kommunistische Umwälzung, aber nicht die Kopie von Moskau, schiene mir die einzige echte Lösung. Aber in unserem Land sind . . . immer nur die Parteien stark, die nichts mit der Gegenwart zu tun haben. . . Kommunismus als Programm für die kommende Menschheitsstunde halte ich für unentbehrlich und unumgänglich."

Dr. Leo Prothmann, 5020 Salzburg