Krabbelstuben in großen Nöten

Bezug nehmend auf den Artikel in den "Salzburger Nachrichten" vom 21. Juli 2020 ist es mir ein dringendes Anliegen, auf das finanzielle Desaster und die akute Personalnot in Krabbelstuben hinzuweisen. Wie absurd ist es, einen Erlass des Arbeitsinspektorats abzusegnen, ohne die finanziellen und personellen Auswirkungen zu bedenken. Es mag aus gesundheitlichen Gründen berechtigt sein, dass "schwangere Elementarpädagoginnen" nicht mehr in ihrer Krabbelstube arbeiten dürfen, dann muss man aber auch die anfallenden Gehaltskosten durch einen vorzeitigen Mutterschutz seitens der Krankenkassen übernehmen.

Bleibt noch das Problem, dass die Elementarpädagoginnen sehr schwer auf dem Arbeitsmarkt zu finden sind!

Noch kurioser ist die Realität, dass Elementarpädagoginnen, welche in öffentlichen Einrichtungen arbeiten, von dieser Regelung ausgenommen sind. Generell sind die Einrichtungen der privaten Kindertagesbetreuung auf sehr schwachen finanziellen Beinen aufgestellt, somit wird jeder Jahresverlust zu einer existenziellen Bedrohung.

Will man wirklich einen Ausbau und eine Sicherstellung der Kinderbetreuungseinrichtung in Salzburg, dann müssen die Elementarpädagoginnen besser bezahlt werden und eine Ausfallhaftung für unverschuldete Verluste (z. B. Erlass des Arbeitsinspektorats oder Corona …) gewährleistet sein.



Mag. Otto Eder, 5026 Salzburg-Aigen