Kräftiger Applaus für Österreich

Als Auslandsösterreicher, der die aktuelle Situation aus Deutschland beobachtet, regt sich dieser Tage Stolz.

Stolz auf das Heimatland, das sich in dieser Krise wie kein anderes für rigorose Maßnahmen entschieden, diese schnell ausgerollt hat und nun konsequent weiterverfolgt - und die Bevölkerung kooperiert sehr diszipliniert.

Die österreichischen Landsleute, in Medizin, bei den Einsatzkräften, in Politik, Wirtschaft und Medien, sie alle wachsen über sich hinaus und zeigen vor, wie ein moderner Staat eine solche Krise in den Griff bekommen kann.

Der ORF und die Presse leisten durch vorbildliche, unermüdliche Informations- und Kommunikationsarbeit in diesem Zusammenhang eine herausragende Rolle. Auch soziale Medien werden beispielhaft genutzt.

Liebe Landsleute, bleibt gesund und kommt schnell durch die Krise.

Eines ist sicher: Ein neues rot-weiß-rotes Selbstbewusstsein kann entstehen!

Dr. Jörg Pavitsich, 83075 Bad Feilnbach