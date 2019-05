Kraft durch den Mariengarten

Lange schon habe ich mich nicht mehr so entsetzt über solche Aussagen eines katholischen Priesters. In Zeiten wo unsere Gesellschaft von Erneuerung der katholischen Kirche spricht, wo die katholischen Gläubigen von immer neuen Skandalen in der katholischen Kirche hören müssen, immer weniger junge Menschen sich für das Leben als Priester entscheiden können und immer weniger wirklich Gläubige, außer Touristen, unsere Kirchen füllen.

Da mittlerweile leider mehrere Gemeinden sich einen Pfarrer teilen müssen, geht nun auch noch Herr Pfarrer Virgil Zach her und zerstört das Werk seines Vorgängers, ein aus tiefster Seele Prediger Gottes. Pfarrer Herbert Schmatzberger, in Großgmain, war und ist ein Priester für die Menschen, schon vor Jahren, so wir uns heute Priester nur wünschen könnten. Er ist ein sehr gebildeter, belesener, umsonst war er nicht Jahre im Vatikan tätig, zog aber den direkten Kontakt mit den Gläubigen vor. Am meisten an dem Artikel hat mich geschockt, dass der uralte Stein vom Untersberg, der uns allen, Frauen und Männern und Kindern als großer Kraft und Heilstein gegolten hat, in eine schmutzige, sexuelle Richtung gebracht wird. Ich bin zutiefst entsetzt, dass ein Priester Hr. Virgil Zach so denkt und spricht! Es drängt sich da ein gewisses Sprichwort auf! Wenn ich einen Baum umarme, fühle ich auch, wie bei einem alten Stein große Kraft und Energie.

Und was mir auch immer wieder auffällt ist, dass die Menschen, die am wenigsten von einer Sache verstehen, am meisten und klügsten darüber reden. Nur zur "Information," auch für den Herrn Erzbischof Lackner: Esotherik ist nichts Schlimmes, im Gegenteil, es bedeutet Innenschauen! Mich nach innen wenden und schauen wer bin ich!





Sieglinde Weiss, 5020 Salzburg