Kraftdarbietung gegen den russischen Aggressor

Der Brief von Hans Peter Graß (SN, 14. 3.) ist ein gutes Beispiel für eine fehlgeleitete Friedenslogik angesichts eines ideologisch motivierten Kriegsbetreibers und Gewaltverbrechers.

Einverstanden: eine "differenzierte Auseinandersetzung" mit einer komplexen historischen Themenlage ist gefragt. Es ist aber noch wichtiger zwischen Menschen zu unterscheiden, die je nach Informationsquelle verschieden Meinungen vertreten, und jenen politischen Akteuren, die diese Meinungen mit Desinformation beziehungsweise Lügen befeuern und missbrauchen.

Besonders irreführend ist es, wenn eine politische Partei wie die FPÖ in Österreich das verzehrte Europabild aus Russland kommend weitergibt und politische Handlungen in der EU angreift.

Das Friedensbüro Salzburg wurzelt in einer "Friedenslogik", die über ihre eigenen Annahmen nicht hinauskommt: Frieden ist gut, Krieg ist ein Skandal.

Denn so ein "Frieden" zementiert Ungerechtigkeit und Unfreiheit ein, wie es die Pax Sovietica nach dem Zweiten Weltkrieg bis zu Zerfall der Sowjetunion für viele europäischen Ländern es tat. Putin möchte zu so einer Friedensordnung mit Krieg und Gewalt zurück. Internationale anerkannte Grenzziehungen und einst unterzeichnete Pakte wirft er um.

Die Kritik gegen die Eskalation des Krieges durch sogenannte "Friedensgesinnte" dreht Ursache und Wirkung um, wenn sie westliche Waffenlieferungen für die Selbstverteidigung der Ukrainer/-innen als Ausweitung des Krieges darstellen. Wer hat die Kriegshandlungen in der Tat begonnen, wer bombt Städte zu Grabesruinen, wer terrorisiert eine ganze Gesellschaft mit ferngesteuerten Bomben und Drohnen?

Nicht der sogenannte "Kampf um Frieden, soziale Gerechtigkeit, Demokratie und Menschenrechte" wird den Krieg gegen Ukraine beenden, sondern die Dekonstruktion des auf Lügen gebauten Hybridkriegs in den Sozialen Medien und die Kraftdarbietung vor Ort gegen den russischen Aggressor.





Dr. Hania M. Fedorowicz, 5020 Salzburg