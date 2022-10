Kraftwerk im Obersulzbachtal

Die SN berichten im Lokalteil über die Anbringung von Photovoltaik auf Schuldächern und Co. Großartig, aber leider sehr spät, erstens, weil es die Landespolitik verschlafen hat, und zweitens, weil es derzeit Monate dauert, eine entsprechende Montage zu bekommen.

Dagegen gibt es jetzt offenbar trotz gegenteiligen Beschlusses der Landesregierung die Genehmigung des Kraftwerkbaus im Obersulzbachtal. Die ÖVP hat jetzt im Hinblick auf die Stromknappheit (angeblich ist ja Österreich zu >80% stromautark) die Bewilligung zum Kraftwerksbau erteilt.

Liebe Salzburger, Krisen wird es immer wieder geben, Putin hat ein Ablaufdatum, dagegen bleibt unser Planet unikal. Euer Bundesland war einmal sehr schön, wird aber durch solche Aktivitäten immer hässlicher. Ich weiß, das wollt Ihr nicht hören, schon gar nicht von einem Wiener, der aber das Land sehr gut kennt (sechs Monate Bundesheer in Saalfelden, sechs Monate in Salzburg), zahlreiche Urlaube, Venediger-Tour etc.) Ehrlich gesagt möchte ich gar nicht mehr wissen, wie die Venediger-Gletscher und die türkische Zeltstadt heute aussehen.

Dr. Werner Lack, 1140 Wien