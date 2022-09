Kraftwerk Stegenwald

Die hier lebenden Fische haben´s gut - denn ihr Lebensraum soll im Sinne des Naturschutzes vor Eingriffen durch das Kraftwerk verschont bleiben. Nicht so glücklich sind ihre schuppigen Kollegen in anderen/kleineren Gewässern - denn dort werden sie von Ottern, Kormoranen, Gänsesägern und Graureihern gnadenlos gefressen. Und was macht der Naturschutz? Na, der kämpft um jeden einzelnen Otter, Kormoran, Gänsesäger und Graureiher!

Es fehlt nur noch die Empfehlung an die Fischereiberechtigten, gefälligst so viel zu besetzen, dass die p. t. Fischfresser nicht hungern müssen (halbernst, aber doch).



Helmut Hintner, 5020 Salzburg