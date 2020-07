Krank durch Medikamente

Zu "Zu viel Medizin ist auch nicht gesund" (SN vom 15. 7. 2020) von Gerhard Schwischei:

Die gängige Meinung ist folgende: Der Mensch wird immer älter. Das stimmt auch zum überwiegenden Teil, haben wir doch beginnend bei der perfekt funktionierenden Rettungskette, hervorragende Ärzte im Allgemein- und Fachbereich, psychologisch und physiologisch tätige Therapeuten, lebensrettende präventiv- und intensivmedizinische Maßnahmen, sowie eine herausragende Medikamentenversorgung.

Doch nimmt man das Ganze genauer unter die Lupe und beurteilt man den Gesundheitszustand der Gesamtbevölkerung nicht nach Lebenserwartung, sondern an der Krankheitsstatistik, ergibt sich ein anderes, ein erschreckendes Bild - so schlecht war der Gesundheitszustand praktisch nie. Wir werden immer älter, werden aber immer früher krank. Gestiegen sind nicht nur die Kosten im Gesundheitswesen und in der Pflege, auch ein markanter Anstieg durch verfrühte Berufsunfähigkeit ist zu verzeichnen. In Wahrheit droht unserem Gesundheitssystem und der produktiven Arbeitsfähigkeit ein Kollaps mit verheerenden Auswirkungen für unsere Gesellschaft. Wer sich einmal in den Fängen der Medizinmänner befindet, dem wird mit Sicherheit aufgefallen sein, wie schnell und mit welcher Überzeugung Medikamente über den Tresen wandern. Sofern es sich nicht um einen lebensbedrohenden Zustand handelt - übertrieben häufig.

Mit Ausnahme von Umwelt- und Ursachenmedizinern, sowie den Regulationsmedizinern die genauer gesagt der Ursache auf den Grund zu gehen versuchen, (Untersuchungen in Speziallaboren, Schadstofftestungen, Elektrosmogbelastungen, Parasiten, Pilzerkrankungen, falsche Ernährung usw.) erlebt man als Patient allzu oft "Symptombekämpfer". Liest man die Beipackzettel, gerät man in einen Gewissenskonflikt: Überwiegt der Nutzen oder die Nebenwirkung des Produkts?

Sehr humorvoll formulierte diesen Zustand der Schriftsteller Eugen Roth: Was bringt den Doktor um sein Brot?

a) Die Gesundheit

b) der Tod.

Daniela Pichler, 5324 Hintersee