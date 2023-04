Krankenpflegeverein Straßwalchen berät und hilft rund um Pflege und Betreuung

Glücklich können sich nicht nur die Bewohner der Gemeinden schätzen, in denen sich eine "Community Nurse" um alle Fragen rund um Betreuung und Pflege kümmert, wie Thomas Hödlmoser in seinem sehr informativen Artikel in der Lokalausgabe vom Montag, 17. 4. 2023 schreibt.

Wir in Straßwalchen haben mit dem Krankenpflegeverein Straßwalchen eine Organisation, die für die Bewohner von Straßwalchen dieses Service schon seit Jahren anbietet. Immer wenn Not am Mann ist, kommt unsere Einsatzleiterin, eine diplomierte Sozialmanagerin und diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin, ins Haus oder kann die Rat- und Hilfesuchenden im Büro empfangen.

Sie kann sich im Gespräch mit Betroffenen und Angehörigen sofort einen Überblick über die oft sehr belastende Situation verschaffen und im Gespräch viele Fragen klären und Sorgen nehmen. Ob dann eine Mitarbeiterin aus der Haushaltshilfe oder eine Hauskrankenpflege gebraucht wird, ob der eine oder andere Pflegebehelf zu empfehlen wäre, ob Hilfe beim Antrag fürs Pflegegeld gewünscht wird - dies alles lässt sich auf kurzem Weg klären. Auch in vielen anderen Bereichen um das Thema ist Beratung gefragt und wird gerne gegeben.

Zur Entlastung der Angehörigen und fast immer auch zur Verbesserung der Lebensqualität der betroffenen Senioren können auch ein oder mehrere Besuchstage in unserem Seniorentageszentrum empfohlen werden. Ganz wichtig ist oft auch die Organisation eines Kurzzeitpflegeplatzes im Seniorenwohnhaus, damit sich auch die pflegende Angehörigen einmal eine Auszeit gönnen können.

Wir nennen dieses Angebot unseres Vereins nicht "Community Nurse" - aber wir sind schon sehr stolz und glücklich, dass wir in Straßwalchen auch in diesem Bereich auf der Höhe der Zeit sind und unsere Mitbürger sich auf uns verlassen können.

Danke an die Straßwalchner, die uns seit Jahren mit ihren Spenden unterstützen - und damit dieses Angebot erst ermöglichen - und danke an unsere vielen ehrenamtlichen Mitglieder!



Theresia Neuhofer, stv. Obfrau des Krankenpflegevereins Straßwalchen