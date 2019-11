"Krapfen-Wettessen am 11.11. - Start um 11.11 Uhr"

Ich weiß, ich kann mit 33 Krapfen die vielen weltweit hungernden und in großer Armut lebenden Menschen nicht sättigen. Trotzdem ist es für mich unverständlich und ich finde es geschmacklos, dass auch heuer wieder heute, am 11. 11. um 11.11 Uhr, in einem Wiener Cafe ein "Krapfen-Wettessen" stattfand, um den Rekord von 2018 zu übertreffen - 33 Krapfen in 11 min. und 11 sec. zu essen.

Für mich eine unverantwortliche Aktion angesichts der Tatsache,

• dass in Österreich 1,2 Millionen Menschen von Armut betroffen oder armutsgefährdet sind

• dass weltweit mehr als 800 Millionen Menschen an Hunger leiden und jeden Tag ca. 24.000 Menschen an den Folgen von Hunger sterben - dreiviertel von ihnen unter fünf Jahre.

Wenn man schon den offiziellen Beginn des Faschings am 11. November feiern möchte, so gibt es dafür sicher menschenwürdigere Möglichkeiten.





Hans Riedler, 4040 Linz