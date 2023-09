Krasser als ein B-Thriller

Dass der Kreml nachgeholfen hat, um eine lästige Person auch physisch loszuwerden, und jetzt Trauer und Mitgefühl heuchelt, ist relativ naheliegend.

Insgesamt ist überhaupt alles, was mit der Wagner-Truppe zusammenhängt, eine höchst merkwürdige Angelegenheit. Das beginnt schon in der sinnbefreiten Benennung nach einem Deutschen Opernkomponisten, wobei Tschaikowsky oder Rachmaninow für russische Söldner naheliegender wäre. Nachdem Russland die Ukraine angegriffen hat, hörte man permanent von Reservisten-Einberufungen, doch die Hauptlast des Krieges hat offensichtlich die Söldner-Truppe getragen. Dann inszenierte der Söldnerführer plötzlich eine Palastrevolution, die scheitert, um ungestraft im Nachbarstaat wieder aufzutauchen. Meldungen zufolge soll er sich zuletzt in Afrika aufgehalten haben, kam aber überraschenderweise auf einem Flug zwischen Moskau und St. Petersburg ums Leben.

Die Summe dieser Darstellungen klingt mehr nach einem Drehbuch für ein B-Movie in Hollywood als nach realen Abläufen.





Mag. Martin Behrens, 1230 Wien