Kreativ gegen den Fachkräftemangel

Zahlreiche Insolvenzen haben in jüngster Zeit in Österreich tausende Jobs gekostet und allein der Pleite eines großen Möbelhauses sind fast 2000 Arbeitsplätze zum Opfer gefallen. Vor diesem Hintergrund wird ständig der Fachkräftemangel thematisiert und einer eine Studie zufolge sollen hierzulande bis 2040 - immerhin erst in 17 Jahren, also genug Zeit, um gegebenenfalls gegenzusteuern - deutlich über 300.000 Fachkräfte fehlen. Merkwürdigerweise hört man trotz eines vermeintlichen Fachkräftemangels selten bis nie etwas von Massenaufnahmen neuer Mitarbeiter, aber immer häufiger gibt es Informationen über Massenentlassungen.





Mag. Martin Behrens, 1230 Wien