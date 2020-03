Wochenmärkte und Bauernmärkte werden abgesagt. Die regionalen Lebensmittelerzeuger ringen um neue Formen der Absatzwege. Kunden pilgern zu Verkaufsstellen in den Randgemeinden der Stadt Salzburg.

Warum sind zeitlich entflochtene Angebote der Nahversorger an mehreren Wochentagen und Standorten in der Stadt Salzburg nicht möglich? Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Lebensmitteleinkauf in einem geschlossenen Raum sicherer sei als im Freien bei einem mobilen Verkaufsstand.



Johann Sams, 5202 Neumarkt