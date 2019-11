Kreisverkehr: bitte warten

An der Hofhaymer Allee/Kreuzung Friedensstraße befindet sich ein Unfallschwerpunkt für Fußgänger und Radfahrer, welcher in diesem Jahr endlich durch einen Kreisverkehr ersetzt werden sollte. In der Pressemitteilung der Stadt Salzburg im Frühjahr wurde dieses Projekt als zentrales Bauprojekt für dieses Jahr verkündet. Nun ist an dieser unübersichtlichen und gefahrenträchtigen Kreuzung 2019 genau nichts passiert. Wiedereinmal scheint man die selbst gemachten Versprechungen nicht erfüllen zu können. Wie viele Unfälle sind noch nötig?







Alexander Kozian, 5020 Salzburg