Kreisverkehr Franz-Josef-Kai?

Man staunt nicht schlecht, wenn man die Zahlen zu dem neuen Kreisverkehr am Franz-Josef-Kai liest. Über eine Million Euro errichtungskosten plus 50.000 Euro jährliche "Entschädigung" für das Rote Kreuz, sind schon allerhand. Bis vor ein paar Jahren konnte man hier ungehindert gerade drüberfahren, sowohl von Mülln aus als auch von der Staatsbrücke aus kommend, abbiegen war auch kein Problem. Die vermeintliche Lösung danach, sprengte jedoch jeglichen Rahmen der Vernunft und war wohl das Paradebeispiel schlecht hin, für die immens klägliche Verkehrsplanung der Stadt Salzburg, insofern man hier überhaupt von Planung sprechen kann! Eine Umleitung in die Altstadt hinein und wieder zurück, um den Verkehr zu beruhigen, auf diese Idee muss man erst mal kommen. Und jetzt, anstatt die alte "billige" Lösung zu reaktivieren, auf Kosten der eh schon leidgeplagten Steuerzahler/-innen, für Unsummen einen Kreisverkehr zu errichten, ist unweigerlich das i-Tüpfelchen einer langen Farce und wieder einmal ein beschämendes, unnötiges und teures Projekt der hiesigen Verkehrspolitik. Der Eindruck, dass augenscheinlich alles darangesetzt wird, so viel Geld wie möglich, in vorwiegend sehr sinnbefreite Verkehrsprojekte zu stecken, wächst und wächst! Quo vadis Salzburg?

Manuel Ebner, 5020 Salzburg