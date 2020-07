Zu "Baustadträtin will Tempo im Verkehr drosseln" (SN-Lokalteil vom 29.7.2020): Die Baustadträtin denkt an bauliche Veränderungen. Im Fall der Kreuzung Leopoldskronstraße/Sinnhubstraße wäre dies seit Jahren angebracht gewesen. Leider wurde in der ganzen Zeit nur auf allerhöchstem Niveau herumgepfuscht.

Monatelang Blockade inmitten der Straße, dann ebenso lang Bautätigkeit für Fahrbahnverengung, Gehsteige und Radwege und Zuasphaltieren der vorhergegangenen Baugrube. Ergebnis: Viele Quadratmeter große tiefe Wasserlatsche bei jedem Regen. Und zuletzt Einbau eines Ablaufgitters, aber so tief, dass - im Verein mit der neuerlichen Oxer-Anlage - wiederum eine veritable Rumpelpiste entstand. Wenn jetzt das "Nachdenken" zu einer "Erhöhung" führt, dann wohl nur deshalb, weil das Rigolgitter viel zu tief sitzt.

Was den Abbau der Ampelanlage anbelangt: Radler und Fußgänger (und natürlich -innen) werden sich ebenso "freuen" wie die Busfahrer aus der westlichen Sinnhubstraße in Richtung Leopoldskronstraße (stadteinwärts), welche sich nicht mehr ihren Weg "frei" schalten können.

Zusammengefasst: eine jahrelang derart verlotterte Kreuzung würde sich weniger Hofberichterstattung verdient haben.







Volker Rothschädl, 5020 Salzburg