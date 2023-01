Über den Krieg in der Ukraine ist in den diversen Medien viel berichtet worden, nur leider nicht nachdrücklich genug, um die für den Krieg verantwortlichen "Repräsentanten" Putin und Lukaschenko und deren politische Systeme und lügenhafte Beweggründe klar zu definieren. Beide haben über längere Zeit eine diktatorische und auf Machterhalt und -ausbau gerichtete Politik verfolgt. Beide hatten vorher der kommunistischen Diktatur gedient und dort ausgedient. Im Kreis ihrer gleichgesinnten "Kollegen" sind sie wieder in die herrschende Klasse ihrer Länder aufgestiegen, von der es keinen Weg zurück gibt. Bisher mögliche Veränderungen bei Volkswahlen sind durch Fälschungen und Ausschaltung einer Opposition verhindert worden.

Der Reichtum Russlands an wichtigen Rohstoffen und der Handel mit den Ländern Europas und anderer Länder hat letztlich zu einer Abhängigkeit dieser Länder geführt, welche Russland zu hegemonialen Bestrebungen verleitet hat, um einzelne nach dem Kalten Krieg entstandene selbständige Staaten (Ostblock) wieder der Russischen Föderation einzuverleiben. Dieses Ziel der Russen führt zum Verlust der Selbständigkeit und Freiheit der Ukranine. Die sowjetische Herrschaft ist für die seinerzeitigen Bruderstaaten noch heute eine bittere Erfahrung. Eine Aneignung von Gebieten im Osten der Ukraine und der Krim 2014 und der militärische Überfall auf die Ukraine im Februar 2022 und deren beabsichtigte Einverleibung ist für Russland der entscheidende Schritt für eine Ausweitung seines Einflussbereiches. Die Ukraine setzt sich militärisch zur Wehr und die demokratisch geführten Staaten haben diesen Schritt Russlands nicht hingenommen und ihrerseits wirtschaftliche Sanktionen gegen den Aggressor verhängt und der Ukraine weitgehende Unterstützung gewährt bzw. zugesagt.

Putin und seine mitverantwortlichen Kriegstreiber müssten sich vor einem internationalen Gericht für die Kriegshandlungen und Kriegsverbrechen der "Spezialoperation" verantworten. Die Bezeichnung Spezialoperation rechtfertigt keine Kriegshandlung gegen einen Nachbarstaat oder die militärische Besetzung desselben. Eine militärische Bedrohung Russlands durch die Ukraine hat es nicht gegeben, im Gegenteil: Russland hat widerrechtlich Teile der Ukraine besetzt, die sich dagegen mit Recht militärisch zur Wehr setzt. In der Ukraine sind Fluchtbewegungen ausgelöst worden, die alles bisherige übertreffen. Not und Elend wird manche Länder Europas, in Afrika und Asien in Mitleidenschaft ziehen.

Auch wenn die als Spezialoperation bezeichnete Kriegstaktik die russische Bevölkerung von der Notwendigkeit der Operation überzeugen soll, es wird dem Volk der Russen mehr schaden als dem Rest der Welt. Die russischen Staatenlenker und deren Vasallen sollten an die bisherigen Erfahrungen von Diktaturen erinnert und auf die damit eingetretenen Folgen hingewiesen werden. Alle Diktatoren sind früher oder später gescheitert und nicht selten eines unnatürlichen Todes gestorben. Nach dem unermesslichen Leid der Völker im Krieg stellt sich die Frage nach Gewinn oder Niederlage nicht mehr. Russland darf sich in diesem Krieg gegen die demokratischen Staaten nicht durchsetzen und sollte zu Friedensverhandlungen durch die UNO gezwungen werden.

Karl Feichter, 5071 Wals