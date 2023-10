Krieg in Israel

Israel wurde durch eine unerwartete Terrorattacke der Hamas ein bewaffneter Konflikt aufgezwungen.

Im Allgemeinen kann ein Friede durch einen Dialog der Konfliktparteien erzielt werden. Die Hamas versteht Frieden aber als ein Zustand nach dem Sieg über Israel und die Vernichtung des jüdischen Staates. Israel versucht, den Frieden durch eine erfolgreiche Abschreckung zu erhalten, was nicht immer möglich ist.

Die strategischen Ziele der Konfliktparteien sind grundsätzlich unterschiedlich und kaum durch Kompromisse zu vereinen. Die Schwäche der Hamas ist, dass diese nicht primär die Gründung eines eigenen Staates anstrebt, sondern zuerst den Staat Israel vernichten will. Der Konflikt ist auf beiden Seiten ein Krieg vor allem gegen die Zivilbevölkerung, wobei unterschiedliche Methoden und Mittel eingesetzt werden. Kampfflugzeuge und Panzer können nicht effektiv gegen terroristische Kämpfer eingesetzt werden.

Dieser Krieg kann zu einer gefährlichen Eskalation führen, wenn die Hisbollah in die Kämpfe eingreift. Dies könnte den Iran indirekt in den bewaffneten Konflikt mit Israel hineinziehen und bei einem Krieg zwischen Iran und Israel würden auch Großmächte intervenieren.





Kurt Gärtner, 4600 Wels