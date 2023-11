Krieg im Nahen Osten

Wer den aktuellen Wahnsinn im Nahen Osten (Israel versus Hamas) wirklich verstehen will, muss weit vor das Jahr 1948 zurückgehen, und zwar in die Zeit vor Beginn unserer Zeitrechnung, in die Zeit der Makkabäer, in die Zeit der Hasmonäer (alle Gruppen und Mächte namentlich zu nennen, die vor und um Christi Geburt in dieser Weltgegend um Macht und Einfluss kämpften, würde den Rahmen eines Leserbriefes sprengen) und man wird klarer sehen und den Hass und die fehlende Toleranz für ein friedliches Miteinander in dieser Weltgegend besser verstehen lernen.

Ich empfehle all jenen Personen, die zur oben genannten Causa ihre Expertise abgeben, folgendes Buch von der ersten bis zur letzten der 661 Seiten inklusive erklärenden Anhang zu lesen.

Titel des Buches:

Der Jüdische Krieg.

Verfasser bzw.Autor:

Flavius Josephus, ein von den Römern unter dem Feldherrn Vespasian (ab 69 n. Chr. Römischer Imperator) gefangen genommener Jüdischer Widerstandskämpfer.





Johann Hollerer, 8630 Mariazell