Krieg und Hoffnung

Donnergrollen in den Lüften, doch keine Wolke trübt den blauen Himmel. Dumpfe Einschläge lassen den Boden erzittern - Rauchschwaden ziehen überall. Ängstlich, fragend blicken Kinderaugen - voll des Entsetzens - "es" drückt das geliebte Stofftier an das kleine Herz. Verloren ist das fröhlich' Spiel im Park. In den Straßen der Städte liegt der Schutt der zerbombten Häuser - die nur noch Gerippen gleichen - und draußen auf dem Meer versinkt das große russische Kriegsschiff - getroffen von Raketen.

Es ist Krieg in Ost-Europa und nicht "irgendwo" auf der Welt... Millionen Menschen auf der Flucht - vertrieben aus "ihrem" Daheim - "fort von hier". "Nie wieder Krieg" in Europa - tönte es seit 1945 unentwegt und monoton - Friede - immer Friede - doch nun ist es schon der zweite - und ein Großkrieg. Ja, Friede - aber es war nur Wunschdenken. Die Realität ist eine andere! Friede überall... diese Worte in Gottes Ohr ... Donnergrollen in den Lüften, doch klar leuchtete die Sonne - und des Abend brennen zwei Kernen auf dem Fensterbrett nebeneinander - eine blaue eine gelbe.

Herbert Guttenbrunner, 9071 Köttmannsdorf