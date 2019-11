Kriegs-Erinnerungen an Festung Hohensalzburg

Anlässlich einer Weihnachtsmarkt-Kurzreise nach St. Wolfgang und Salzburg parkte der Bus am Fuße der Feste Hohensalzburg. Für mich hat sie einen besonderen Erinnerungswert.

Im Winter 1941/42 wurde ich als Gebirsjäger des Regiments 142 für den Einsatz in Russland eingekleidet und in einer einwöchigen Bahnfahrt an den Wolchow gebracht - samt Waffen, Muli und Heu. In Luga, 50 km südlich von Leningrad, wurde ausgeladen und zu einem Frontabschnitt marschiert - samt Helm, Gewehr, Gasmaske und Spaten. Die Granatwerfer wurden in einem Akia, einem Blechschlitten, nachgezogen. Beinahe blindlings erreichten drei Kompanien gegnerische Stellungen, die von sibirischen Baumschützen unter Feuer genommen wurden. Wer konnte, suchte im Schnee Deckung. Der ungleiche Kampf war bald zu Ende und es begann ein Stellungskrieg.

Nach einer Verwundung landete ich in einem Feldlazarett, das von jungen Rotkreuz-Schwestern versorgt wurde. Nach einem Aufenthalt in Neustadt an der Saar kam ich nach Wien und ein halbes Jahr in Sicherheit. Während dieser Monate lernte ich Geographie für die HSL-Prüfung.

Im Sommer 1943 wurde ich wieder in der Festung Hohensalzburg ausgerüstet und landete nach einer Zugfahrt durch das wasserreiche Polen in Luga am Wolchow. Diesmal musste ich mit einem kleinen Granatwerfer die Stellung verteidigen. Der ärgste Feind waren dort große Gelsen, die auch durch die Gesichtsnetze zur Haut fanden. Unter den Sanitätern waren viele Religions-Studenten, die, unbewaffnet, verwundete Kameraden zurücktragen mussten - unter "Feuerschutz".

Auf eher wundersame Weise überlebte ich den Krieg, an den mich die Feste Hohensalzburg erinnerte.

Bei der Rückreise strahlte die gesamte Gegend von Maria Plain bis zum Watzmann in der Abendsonne. Den Rotkreuz-Schwestern und Theologie-Studenten sei diese Erinnerung gewidmet.



Dr. Hermann Holzwarth, 1210 Wien