Kriegserlebnisse komme wieder hoch

Liebe SN, Ihre Haltung zur Veröffentlichung von Fotos von Toten ist voll und ganz anzuerkennen und zu schätzen. Wenn auch ein Bild mehr sagt als tausend Worte, ist kaum zu glauben, dass ihre Leserschaft derartige Fotos gutheißt. Es ist ohnehin schon fürchterlich genug, wenn am als Jahrgang 1933 an die eigenen

Kriegserlebnisse erinnert wird. Diese Zeitenwende noch erleben zu müssen, ist tief erschütternd, glaubten wir doch durch das geeinte Europa sei der Frieden in unserer

Region gesichert. Alles wir jetzt tun können den Leid geprüften Menschen in und außerhalb der Ukraine durch kräftige humanitäre Hilfe unsere Solidarität aus zu drücken. Leider ist ja nicht abzusehen, wann dieser Wahnsinn ein Ende findet.





Rudolf Ratzenberger, 5020 Salzburg