Krippenausstellung in der Bibelwelt

Eine besondere Art der "Kripperlroas" bietet die Sonderausstellung der Bibelwelt in Salzburg unter der Leitung von Dir. Dr. Eduard Baumann. Als ich am Samstag die Eröffnung dieser Ausstellung im Beisein des Regensburger Bischofs Dr. Rudolf Voderholzer, der selbst ein begeisterter Krippensammler ist, miterleben durfte, war ich mehr als beeindruckt. Es war eine besondere Reise; eine Reise in andere Erdteile, in der nicht nur Ochs und Esel - wie es in unserem Kulturkreis üblich ist - sondern auch Wildschweine, Puma und Jaguare in Krippen zu sehen sind und dem Jesuskind die Ehre erweisen.

Ich war begeistert von einer Krippe, die in einem peruanischen Matriarchat entstanden ist. Eine andere Krippe aus Mali besteht aus recycelten Pestizidkanistern. Müll muss entsorgt werden - nur nicht bei uns. Das stimmte mich sehr nachdenklich.

Jede Krippe erzählt eine Geschichte, auf die es sich einzulassen lohnt.

Gerade in dieser sehr forderten Zeit, kann ich nur empfehlen, sich auf diese Reise, die keinen CO2-Ausstoß fordert, einzulassen. Besuchen Sie die Ausstellung mit ihren Kindern, die hiermit in eine freudvolle Welt reisen dürfen. Es war die schönste Krippenausstellung, die ich je gesehen habe. Teilen Sie mit mir diese besonderen Eindrücke. Ein großer Dank gebührt dem Krippensammler R. Sedlacek aus Murnau, der seine Sammlung der Bibelwelt zur Verfügung gestellt hat.





Marianne Gugg MAS, 5101 Bergheim