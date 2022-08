Krisen erfordern ein besonderes Sorgsamsein

Ein tragischer Krankheitsfall veranlasste mich zu einem Besuch in der Psychiatrie, einer geschlossenen Abteilung. Menschen in ihrer größten Lebenskrise versammeln sich an einem Ort, dem ich mich mit einem unsicheren Gefühl näherte. Ich wurde dort vom Personal in einer höflichen und sorgsamen Weise empfangen, die ich nicht erwartet hatte.

Unaufgeregt wurde ich auf ein paar Sicherheitsbestimmungen hingewiesen. Auf der Station konnte ich miterleben, wie mit den Patienten respektvoll und ruhig gesprochen wurde. Menschen in ihrer größten Krise verdienen den höchsten Respekt! Sie verdienen Aufmerksamkeit, Unaufgeregtheit, Gelassenheit, weil das Leben gerade Achterbahnfahrt aufnimmt. Ich hatte nicht den Eindruck, dass hier nur mit Medikamenten sediert wurde, sondern dass der Einzelne und seine Geschichte gehört wird. Dafür danke ich dem medizinischem Personal.

Und wie gehen wir "Normalen" in den großen gesellschaftlichen Krisen miteinander um? Ich bereue jedes vorschnelle Wort in der Pandemie. Ich bin besorgt über unser schnelles Urteil; dass es nur darum geht, wer die besten Voraussetzungen für sich schafft, die Energiekrise zu meistern, die billigste Tankstelle zu finden, den günstigsten Anbieter für Strom etc.

Keine Frage, es ist wichtig rasch Lösungen zu finden, aber unter einer Prämisse: Je größer die Krise, umso wichtiger der sorgsame Umgang miteinander.

Markus Kraxberger, 4143 Neustift