Kriterien für Parteiausschluss

Wenn man davon ausgeht, dass die im Parlament vertretenen Parteien auch für ihre Mitgliedschaften gewisse demokratische Minimalanforderungen stellen, man denke an die Identitären - Freiheitliche Distanzierungen, was bitte wäre dann ein Ausschließungsgrund, wenn nicht die im Ibiza Video getätigten Aussagen ?

Und was fehlt bei den im Video getätigten Aussagen noch für einen Parteiausschluss von Strache? Tiefer geht's kaum mehr und das Ansehen Österreichs wird durch die EU-Mandatsannahme weiter beschädigt. Aber bei diesen Personen steht die persönliche Befindlichkeit im Vordergrund, damit sind die Eindrücke des Videos auch ganz ohne Alkohol und Lockvogel eindrucksvoll bestätigt!



Fritz Weyrich, 5302 Henndorf