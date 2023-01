Ich habe am Freitag, 20. 1., ein persönliches Schreiben der Salzburg AG erhalten.

Betreff: "Ihre neue Teilbetragszahlung". Aufgrund der großen Verwerfungen an

den internationalen (!) Energiemärkten erhöht sich mein monatlicher Teilbetrag

von 93,95 Euro auf 173,75 Euro (inkl.Strompreisbremse und Freistromtage), um hohe

Nachzahlungen zu vermeiden. Ich bin von so viel Empathie zutiefst berührt!





Günther Nussbaumer, 5020 Salzburg