Kritik an Maskenpflicht für Schüler/-innen

Eltern, Lehrende, Ärzt/-innen, Rechtsanwält/-innen etc. stehen auf gegen diese Unglaublichkeit der Verordnung einer dauernden Maskenpflicht, die dem Teil unserer Bevölkerung zugemutet wird, der am verletzlichsten ist. Unseren Kindern.

Wenn man sich vor Augen führt, dass mit dieser Maßnahme nicht wir unsere Kinder schützen, sondern unsere Kinder uns, so ist das doch eine verdrehte Verantwortlichkeit. Kurz führe ich die Absurdität dieser Maßnahme vor Augen:

Masken halten nur gering Aerosole auf (Dr. Lauterbach, Epidemiologe).

Abstand und halbstündiges Lüften sind die zielführendere Maßnahme gegen eine Ansteckung (Lauterbach).

In Deutschland tragen Kinder schon seit Schulbeginn dauernd MNS, die Infektionszahlen in den Schulen sind gleich niedrig wie in Österreich. (Studie SGKJ 23.11.20) Zudem gibt es keine Studie über die gesundheitliche Unbedenklichkeit von MNS nach stundenlangem Tragen.

