Kritik am Chaos bei der Rektorswahl

Zum Bestellungswirrwarr um den Rektorsposten an der Universität Salzburg merke ich als deren Absolvent an: Weder die Ausbootung von Herrn Hendrik Lehnert aus dem Dreiervorschlag noch die Rechtswidrigkeitserklärung des Wahlverfahrens durch das Ministerium sind demokratische Ruhmesblätter. In der Realität wird das am ehesten Herrn Lehnert nutzen, der sich neu formieren und seine Position weiter ausüben kann. Gäbe es aber nicht eine Alternative, die schon auf dem Tisch liegt und zwei wesentlichen Kriterien entspricht, nämlich hinsichtlich Geschlechts und Alters ein Versprechen für die Zukunft zu sein? Denn fachlich scheinen alle drei Kandidaten ihre Meriten zu haben.





Dr. Leo Besl, 5020 Salzburg