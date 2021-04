Kritisieren und meckern kann man viel

Immer nur auf die Inzidenz zu schauen ist falsch. Der Stufenplan wäre richtig. Die korrigierte Inzidenz sollte auch Parameter wie die Menge an Tests, die Zahl der freien Intensivbetten, den R-Wert und auch die Impfquote berücksichtigen.

Mit der aktuellen Methode werden die Städte und Gemeinden bestraft, die viel testen, und das kann doch nicht sein, weil gerade durch diese Maßnahmen das Virus entdeckt wird. Diese Vorgehensweise muss daher unbedingt belohnt werden. Was aktuell viel Frust erzeugt, ist das planlose und undurchschaubare Vorgehen. Ohne Plan kann niemand agieren, wenn man nicht weiß, was wann und wo gilt. Homeschule oder Präsenzunterricht, Einkaufen im Geschäft oder vor der Ladentüre.

Wer darf öffnen? Schuhladen ja, oder Bekleidungsgeschäft, nein? Friseur oder Massage? Klar ist nur, Hotels und Gasthäuser müssen zu haben, aber wie sieht es im Außenbereich aus?

Was gilt in welcher Gemeinde und was in Österreich, da wir ja Grenzgebiet sind. Gerade wir im Grenzgebiet, wo ein bundesdeutscher Corona-Einheitsbrei schädlich wäre, testen mindestens doppelt so viel, wie anderswo. Ich habe hier einmal eine einfach vergleichbare Formel entwickelt, um einen lösungsorientierten Ansatz zu liefern.

Inzidenz

x R-Faktor

- Testquote (je Prozent ein Punkt)

Intensivbettenbelegung (ab 50% je 2 Prozent darüber ein Punkt)

- Impfquote (Prozentzahl als Abzug)

Ergibt korrigierter Inzidenzwert.

Armin Nowak, D-83471 Berchtesgaden