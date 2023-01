Kryptowährungen brauchen Einschränkungen

Richard Wiens in seinem Beitrag "Markplatz" vom 7. 1. stellt endlich und richtigerweise kritisch fest, dass Politik und Geldmarktaufseher das Treiben in der Kryptoszene um den Globus in keiner Weise an die Kette legt. Unabhängig davon, dass zum Beispiel die Produktion von Bitcoins in Hochleistungsrechnerfarmen mit einem enormen Strombedarf, der den Bedarf schon größerer Städte entspricht und damit zur Vergrößerung der Klimaproblematik beiträgt, wird es lediglich von einer kleinen mittelamerikanischen Republik mit erheblichen Währungsproblemen als Zahlungsmittel anerkannt. Ansonsten ist es ein sehr riskantes Spekulationsmittel, in einem für die Geldmarktaufsicht intransparenten System, welches unter anderem in der Hackerszene zur Zahlung erpresster Beträge in Millionenhöhe, Verschwinden lassen von veruntreuten Geldern über dubiose Geldmarktteilnehmer à la FTX usw. dient. Mit dem Resultat, dass Milliarden Euros einfach so verschwinden und die Beträge Größenordnungen erreichen, die Volkswirtschaften schädigen können. Ich zweifle, das Kryptowährungen einen vernünftigen Beitrag zur gesunden Entwicklung einer Wirtschaft bringen und daher die Politik geeignete Schritte zu deren Vermeidung tätigen sollte.





D.I. Olav Kerp, 5020 Salzburg