Kryptowährungen sind wichtig für unsere Zukunft

Zu "Kryptos sind Verschwendung" (Brief an die SN, 18.11.): Echtes Wachstum, in das unser Geld investiert werden kann, gibt es viel zu wenig!

Krypto - vorrangig in den USA beheimatet, bietet durch das deflationäre Design ähnlich wie Gold & das größtmögliche Nutzernetzwerk - das Internet, das größte Wachstumspotential.

Es geht nicht um Wachstum in China oder Mogelpackungen wie 2008/09 bei den Lehmann Brothers, Wachstum bedeutet nicht mehr den Urwald roden oder immer mehr Flugzeuge! 10 Prozent Zinsen auf den Euro, wo gibt's das? Kryptos können das und sind digitales Bezahlungsmittel für das Internet. Die Generation nach dem Raubbau und Umsatzsteigerungswahnsinn mit endlichen Ressourcen benötigt so ein Modell, es wächst ohne mehr Umsätze zu generieren, es wächst durch das Design und natürlich benötigt das auch Energie. Aber es ist effizienter als Sie denken und wird ständig verbessert: Krypto benötigt weniger als Ihre Wäschetrockner, als ein Drittel des Bankensystem mit Bankomaten, läuft auf Mobiltelefonen, die jeder bereits hat, ein Drittel weniger an CO2 im Vergleich zur Goldproduktion, 1/50 CO2 zu Flugzeugen, 1/50 zu den Konsumöltankern. Sie schießen auf Spatzen. Das 1.5 Grad Ziel wackelt. Viele Ölscheichs bauen Photovoltaik-Parks für die Zeit nach dem Öl. Die zweite größte Kyprotwährung benötigt nur noch einen Bruchteil nach Umstellung im 24/7 Betrieb. In Österreich haben wir mit der Coinfinity (Österreichische Post & Trafikanten, Staatsdruckerei) eine große Wachstumsmöglichkeit, Krypto hat viele Vorteile, Fälschungssicherheit, im Zweifelsfall lückenlose Transparenz oder Anonymität bis zu Grenzen, smarte Verträge automatisiert abwickeln, das bedeutet Kosteneffizienz und eine effizientere Technologie als Bankomaten.

Warum stellen Sie sich gegen den Fortschritt & echtes Wachstum? Persönlich heize ich mein Haus im Winter und produziere PV-Strom. Andere beheizen Gewächshäuser damit und es gibt bereits orange Paprika daraus.





DI (FH) Matthias Tramnitz, 5330 Fuschl am See