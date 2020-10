Kuchl wird abgeriegelt

Offener Brief an Landeshauptmann Dr. Haslauer:

Ohne Vorwarnung der Bevölkerung wurde am Donnerstag beschlossen, Kuchl abzuriegeln. Als Bewohnerin bin ich fassungslos über Ihre Entscheidung, da ich Kollektivstrafen für pädagogisch inakzeptabel halte und diese auf mich wie ein unkontrolliertes Um-sich-Schlagen wirken.

Persönlich setze ich mich gemeinsam mit meinen Kollegen/

-innen seit der Öffnung der Schulen im Frühsommer dafür ein, dass unsere Schüler/-innen im Internat die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie einhalten. Auch selbst halte ich mich präzise an die Vorgaben und leiste so meinen Beitrag, um einen Lockdown zu verhindern und den Schülern/-innen ein gemeinsames Präsenzlernen mit Kollegen/-innen, Lehrern/

-innen und Pädagogen/-innen zu sichern. Das ist auch gelungen, denn wir hatten im aktuellen Schuljahr keinen einzigen Covid-19-Fall an unserer Schule.

Angesichts dieser Umstände empfinde ich den von Ihnen verhängten Lockdown wie einen Faustschlag ins Gesicht. Im Fall von Kuchl sind 7312 Menschen unverschuldet äußerst massiv eingeschränkt, und auch die 88 Infizierten mit vorwiegend leichtem Verlauf - ein einziger Patient wurde auf der Intensivstation betreut - haben eine derartige Beschneidung ihrer Freiheitsrechte nicht verdient.

Herr Landeshauptmann, hier geht es nicht um Viren oder Fälle, sondern um Menschen. Als unser gewählter Vertreter bitte ich Sie inständig, zu einem fairen, umsichtigen Handeln zurückzufinden!





Mag. Gudrun Stickler, 5431 Kuchl