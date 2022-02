Kuchler Lehrer mit Herz

Viele kennen ihn durch seine Leserbriefe und Auftritte im lokalen Fernsehen. Ich kenne ihn, weil er mein Lehrer in meiner Hauptschulzeit war.

Ich spreche von dem begnadeten Lehrer mit Herz, Sepp Schnöll aus Kuchl.

Nein, ich bin schon lange keine Schülerin mehr, sondern mittlerweile Mama von fünf Kindern und erfolgreich selbstständig. Warum ich das hier erwähne, weil ich ohne das Mantra "Bianca, du bist so ein kluges Mädchen, du kannst alles schaffen, wenn du nur willst!", das mir Herr Schnöll immerzu mit auf meinen Weg gegeben hat, vielleicht nicht ganz so erfolgreich geworden wäre.

Heute möchte ich ihm mit diesem Schreiben danken. Danke sagen, dass es Lehrer gibt wie ihn, der seine Schülerschaft stets motiviert, wenngleich er ihr auch viel abverlangt. Dies tut er mit Bedacht, weil er weiß, dass jeder Mensch das Potenzial hat, viel in seinem Leben zu erreichen. Ich habe seine Englischstunden nicht nur geliebt, sondern sie waren so nachhaltig, dass ich als erwachsene Frau, ohne jemals wieder Englisch in irgendeiner Form vertieft zu haben, sämtliche Fortbildungen in London und im englischsprachigen Ausland absolvieren konnte! Im Herbst wird meine älteste Tochter in "seiner Schule" die Schulbank drücken und ich wünsche ihr von Herzen, in den Genuss zu kommen, Herrn Schnöll als Lehrer für sich zu gewinnen.

Liebe Lehrerschaft, ich wünsche Ihnen die Motivation, Ihre Schüler/-innen so zu begleiten, dass sie noch lange von Ihrem Unterricht schöpfen können, und dass Ihnen bewusst ist, wie sehr Sie auf diese Einfluss haben können. Nutzen Sie diese Möglichkeit verantwortungsvoll. Vielleicht erhalten auch Sie dann Jahre später eine Hommage wie diese.

Sepp, ich danke dir für deinen unermüdlichen Einsatz und wünsche dir, dass viele deiner Schüler/-innen das zu schätzen wissen.



Bianca Leierer (34 Jahre), 5400 Golling an der Salzach