Kündigungen bei der Salzburg Schokolade

Weihnachtsgeschenke der besonderen Art! Was denken sich eigentlich Firmenchefs, wenn sie ausgerechnet in der Adventzeit Kündigungen aussprechen? So wie jetzt wieder einmal bei der Salzburg Schokolade in Grödig. Im Neuen Jahr wär's noch früh genug gewesen und hätte die Bilanz bei der Anzahl an Mitarbeitern auch nicht noch zusätzlich negativer beeinflusst ...

Die Freude über die gelungene Sanierung des Betriebs, von dessen offenbar nicht gerade rosiger - oder sollte man sagen - maroder Lage sie doch nicht erst seit kurzer Zeit wissen dürften, möge ihnen ob ihres gesicherten Jobs vielleicht auch einmal zum Nachdenken anregen. Oder würden sie sich die Erwartung auf das Fest vergällen lassen wollen?





Horst Erwin Reischenböck, 5061 Elsbethen