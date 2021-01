Künstler/-innen sollen Betreuung von Schülern übernehmen

In den SN vom 26.1.2021 fragt die Journalistin Maria Zimmermann zu Beginn ihres ausführlichen Artikels: "Eltern sollen ihre Kinder zuhause lassen. Wie soll das gehen? Wie wird das im Schichtbetrieb?"

Betreuungsnot, Platznot, warum nicht die Not zur Tugend machen? Überall in Österreich sollten Kinder die Möglichkeit haben, die Schule zu besuchen und die Eltern zu entlasten. Überall wird es wahrscheinlich in nächster Zeit notwendig sein, in kleineren Gruppen zu unterrichten, bzw. am Nachmittag die Kinder in kleineren Gruppen zu betreuen. Bisher wurden Lehramtsstudenten einbezogen, warum nicht auch Künstlerinnen und Künstler für die Betreuung der Kinder gewinnen? Unzählige Künstler haben bereits jahrelang als Kulturvermittler mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet. Unzählige Künstler haben dadurch viele positive Erfahrungen gesammelt. Seit Beginn der Krisenzeit gab es in vielen Schulen keine Zeit für kreatives Arbeiten, keine Zeit und keine Möglichkeit für Kunstprojekte. Dabei wäre eine Mitarbeit von Künstlern in Schulen gerade in der Krisenzeit wertvoll, hilft doch Kunst und Kultur sehr, sich mit Themen unserer Zeit kreativ auseinanderzusetzen. Das Ministerium oder die Bildungsdirektionen in den Ländern könnten eine Ausschreibung konzipieren. Künstler könnten eine Anstellung erhalten, z.B. für die Zeit bis zum Sommer. Spannende Kooperationen könnten auch für die Zukunft entstehen, wenn Künstler auch in Zeiten wie diesen in Schulen mitwirken würden, wenn man sich kennen- und schätzen lernt.

Nutzen wir doch auch diese Chance. Überall in Österreich gibt es Schulen mit den gleichen Problemen. Überall in Österreich gibt es Künstler, die hochengagiert, professionell, einfühlsam und kreativ in Schulen mitarbeiten könnten.

Mag (FH) Eva Weissenbacher, 5020 Salzburg