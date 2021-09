Kürzung des Arbeitslosengeldes und Wegfall der Zuverdienstmöglichkeit

Für arbeitslose Personen soll es laut mehreren Wortmeldungen türkiser Politiker/-innen keine Zuverdienstmöglichkeit mehr geben und das Arbeitslosengeld soll gekürzt werden, wenn eine angebotene Arbeit nicht angenommen wird - zwei unmenschliche Forderungen. Abgesehen davon ist das Arbeitslosengeld eine Versicherungsleistung (und keine Sozialleistung), auf die man Anspruch hat, weil man dafür auch Beiträge geleistet hat. Außerdem besteht laut Arbeitslosenversicherungsgesetz ein Berufsschutz während der ersten 100 Tage des Arbeitslosengeldbezuges.

Der Großteil der arbeitssuchenden Menschen will arbeiten, dass aber nicht gleich alle "hurra, ich habe eine Arbeit" aufschreien, liegt meistens an den Arbeitsbedingungen, an der geringen Bezahlung oder an der Entfernung der angebotenen Arbeitsstelle vom Wohnort der Familie.

Sind das für Politiker keine nachvollziehbaren Gründe? Vielleicht deshalb, weil sie selbst noch nie arbeitslos waren.



Hans Riedler, 4040 Linz