Kürzung um des Umsatzes Willen?

"Ohne Corona würde man das nicht machen" - Pandemiebedingt darf es heuer bei den Salzburger Festspielen keine Pausen geben. So muss auch 'Cosı fan tutte' (Premiere: 2. August) um 50 Minuten gekürzt werden. Die deutsche Dirigentin Joana Mallwitz will das machen, indem sie 'eine sehr schnelle Version mit hohem Tempo' und 'vielen kleinen Schnitten' präsentiert. Dazu entfallen aber auch ganze Arien, sagte sie in Salzburg der APA. 'Klar ist, dass es sich um eine ganz spezielle Fassung für eine ganz spezielle Situation handelt." [APA/Gindl] (Zitat: Die Presse vom 14. Juli 2020/Feuilleton, S 18)

Was bedeutet das für das Kunstwerk? Es wird gekürzt, in einer "sehr schnellen Version mit hohem Tempo und vielen kleinen Schnitten präsentiert". Was bleibt also? Eine "Reader's Digest"-Version, möglichst schnell heruntergespielt, ohne Rücksicht auf die Vorgaben des Komponisten. Und das alles, um möglichst Geld in die Kasse zu bringen, um den Anschein zu geben, "wir haben unsere Festspiele" trotz Pandemie abgehalten. Tatsächlich wird ein Programm geboten, das äußerst fragwürdig scheint, will man den Äußerungen der Dirigentin von "Cosi fan tutte" Glauben schenken. Warum verzichtet man nicht auf solche extremen Auswüchse, und bleibt im heurigen Jahr bescheiden bei einer künstlerisch vertretbaren Programmierung, wie beispielsweise in Bregenz?

Sehr bedauerlich, dass sich die Kunst, die Kultur unseres Landes voll dem kapitalistischen Denken und Handeln untergeordnet hat.



Peter E. Drechsler, 6900 Bregenz