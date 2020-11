Kürzungen in der Senioren-Seelsorge

Mit Bedauern habe ich erfahren, dass die Diözese plant, die Stunden der Seniorenheimseelsorge zu kürzen. Ich arbeite im Seniorenbereich und erlebe die Seelsorge vor Ort als unverzichtbar für die ganzheitliche Sichtweise der Menschen. Ohne die ethischen und überkonfessionellen Beiträge der Seelsorge ist eine interdisziplinäre Zusammenarbeit in diesem Bereich qualitativ hochwertig nicht möglich. Nicht nur in der Coronazeit sind die Seelsorger/

-innen damit ein wichtiger Bestandteil der Betreuungsleistung. So wertvoll der Beitrag des Ehrenamts in der Seniorenarbeit ist, kann es doch nie gut ausgebildete, professionell agierende Seelsorger/-innen, die im Umgang mit Menschen im Alter (Demenz, Begleitung von Trauerprozessen, u. v. m.) geschult sind, ersetzen. Menschen, die wir begleiten, können oft nicht mehr zur Kirche gehen, Kirche muss zu ihnen kommen.

Es kann nicht sein, dass wir Menschen in den letzten Tagen und Wochen ihres Lebens nicht mehr seelsorgerisch begleiten können. Ich bin enttäuscht von meiner Kirche.



Andrea Sigl, MBA, 5112 Lamprechtshausen