Kürzungen sind realitätsfern

Die Gedankengänge des hoch bezahlten Bundesministers Kocher zeugen nicht nur von Realitätsferne, sie sind auch nicht zielführend. Wie viele Eltern können sich 14 Wochen Betreuung in der unterrichtsfreien Zeit bei Vollzeitbeschäftigung leisten? Wie lässt sich eine Vollbeschäftigung mit der Pflege Angehöriger vereinbaren? Zielführender wäre die ganztägige und ganzjährige Öffnung der Schulen und Kindergärten bei Reduzierung der Urlaubsansprüche der Lehrenden auf maximal sechs Wochen, wie in der Wirtschaft üblich. Warum haben wir nur eine Geburtenrate von circa 1,4? Die Effizienz des Bildungswesens ist zu hinterfragen, wenn ein Teil der Schulabgänger/-innen nicht über das übliche Maß an Kenntnissen verfügt, um einen Lehrberuf zu ergreifen und dann in der sozialen Hängematte bei voller Unterstützung landet. Das Organisieren von einer AMS-Zeitarbeitsfirma zur Vermittlung von kurzfristigen Beschäftigungsmöglichkeiten neben einem Teilzeitarbeitsverhältnis (zweiter Beruf) würde die Chance auf mehr zusätzliche Arbeitszeit erhöhen. Zu adressieren wären auch die vielen nicht berufstätigen ausländischen Frauen, die damit auch Perspektiven für selbstständiges Leben erhalten. Ferner wären Werkstätten einzurichten, um Jugendliche von der Straße fernzuhalten. Grundlage eines effizienten beruflichen Werdegangs ist eine sinnvolle Beschäftigung zur Vermeidung des Abgleitens in die Sucht wie Drogen, Alkohol und die Kriminalität. Hier sollten Maßnahmen ergriffen werden, um das Potenzial für den Arbeitsmarkt zu schaffen, ebenso die Einführung eines sozialen Jahres für alle. Wenn schon die Forderung nach Kürzung der Sozialleistungen, so sind doch erst die Voraussetzungen für Vollzeitarbeit zu schaffen. Apropos Einsparungen: Haben die Politiker sämtliche ihrer Ausgaben (Loge, Gäste, Konsumation) auch aus eigener Tasche bezahlt?





Dr. Erne Hackl, 5201 Seekirchen