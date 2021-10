Kuhhörner sind schön und nützlich

Zum Leserbrief "Lasst den Kühen ihre Hörner!" vom 23.10.2021: Werter Herr Müller, Sie sprechen mir aus der Seele! Unsere schönen und verschiedenen Kuhrassen sind doch erst wirklich schön mit ihrem stolzen Gehörn.

Als ich als junges Mädchen (18) in den 1950er Jahren bei einem Onkel in Amerika im Norden von Wisconsin (Dairyland) war, waren ich und meine Cousine öfter bei einem Bauern jobben. Da war eine große Herde Rinder und auch ein Bulle. Ich sah die Kühe an und wusste nicht gleich, was da anders war. Meiner Cousine fiel auch nichts auf. Beim dritten Mal hat's geklingelt. Die Kühe hatten keine Hörner! Zurückgekehrt nach Europa hat es diesen Unsinn noch nicht gegeben. Erst Jahrzehnte später wurde das auch bei uns eingeführt und die Kälber mussten diese schmerzhafte Prozedur aushalten. Wie ist das heute?

Eine Bäuerin in einer Heimatsendung (TV) sagte, dass ihre Milch von ihren gehörnten Tieren weitaus verträglicher sei. Ihre Sommergäste bestätigen das. Das Horn einer Kuh ist auch ein sehr nützliches Nebenprodukt und auch schöne Knöpfe, Schnallen usw. kann man daraus drechseln. Importe wären überflüssig!



Dagny Berger, 5020 Salzburg