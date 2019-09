Kultur wurde von der EU-Kommission vergessen

Zu "Kultur? Wo? In der EU droht Streichung" (SN vom 12. 9.):

Toller Artikel! Man könnte sagen, die Frechheit, die zum Beispiel Dürer hatte, sich verbotener Weise im Pelzrock, der nur den Patriziern vorbehalten war, selbst zu porträtieren, das auch noch mit der Christusgeste, war innovativ. Was also die Aufregung, wenn Kultur fehlt?

Dass mit Innovation hier eher ein Begriff aus der Wirtschaft verwendet wird, der genau den Eindruck verstärkt, dass nur noch der Massenkonsum unsere immer diversere Gesellschaft zusammenhält, dass es der Mangel an einer neuen, europäischen Kultur, die sich auch für Migranten öffnet, ist, der den extremen Rechten Vorschub leistet, hat van der Leyen offenbar beim Zuschnitt ihrer Kommissions-Ressorts nicht bedacht. Oder hat sie es doch bewusst so gestaltet? Das ist hier die Gretchenfrage.

Karsten Neumann, D-90429 Nürnberg