Kulturelle Bräuche im Kindergarten

Gerade in diesen Zeiten gehen die Wogen schnell hoch, wenn es um Migration, unsere Kultur und so weiter geht, jedoch möchte ich etwas zum Nikolaus im Kindergarten schreiben. Ich selbst habe einen Partner mit ausländischem Hintergrund, so bezeichne ich mich selbst als sehr weltoffen, neugierig und ja wahrscheinlich sogar als "Gutmensch", jedoch sollte unsere eigene Kultur nicht verloren gehen. Diese gut gemeinte Willkommenshaltung bewirkt alles andere als Integration beziehungsweise Inklusion. Nur ein kurzes Beispiel. Vor einigen Jahren starb eine Bekannte kurz vorm Muttertag, sie war Mutter zweier Kinder, wovon eines in der Volksschule war. Es gab Mütter, die sich aufbäumten, als der Vorschlag kam, das Muttertagsbasteln dieses eine Jahr in der Klasse auszulassen, aus Mitgefühl dem Kind gegenüber … nun soll der Nikolaus ausgeladen werden, aus unerklärlichen Gründen. Manchmal tu ich mir echt schwer, unseren Mitmenschen gedanklich zu folgen?!



Elisabeth Steiner, 4950 Altheim