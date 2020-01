Kulturelle Konflikte

Wenn Andreas Koller aus dem Tätigkeitsbericht der Ombudsstelle für Wertefragen und Kulturkonflikte zitiert, dann wählt er fünf Beispiele, die die Ursache des Konfliktes im "anderen", in diesem Falle ausschließlich auf der Seite von Muslimen, wahrnimmt (Kopftuch, radikale Imame, Antisemitismus, respektlose Handschlagverweigerung, Körper- und Sexualfeindlichkeit). Er tappt damit exakt in die Falle, die den Begriff der "Kulturkonflikte" so suspekt macht. Dieser wird in der Regel dann gebraucht, wenn es darum geht, einer Seite die Schuld am Konflikt zu geben und diesen dann als kulturell bedingt zu konnotieren (was übrigens in jedem Konflikt möglich ist). Dabei geht es bei kulturell begründeten Konflikten meist entweder um Dominanzverhältnisse (Rassismus, Sexismus, Homophobie, etc.) oder um Missverständnisse im Bereich von Kommunikation und der Interpretation von Werten. Diese sind aber natürlich immer bei der "eigenen" und der "anderen" Gruppe, was immer man darunter versteht, zu suchen. Dafür eine Ombudsstelle einzurichten wäre eine fantastische Idee. Dass dies offensichtlich nicht der Sinn der Übung gewesen ist, lässt das Scheitern verständlich erscheinen. Der Austausch der handelnden Personen wird daran wohl wenig ändern.

Hans Peter Graß, Friedensbüro Salzburg