Kulturgut Maria Plain

Zum Artikel "Pilger hatte die Idee: Maria Plain erhielt Zuwachs aus dem Pongau" vom 29. 10. 2019:

Mehr Nachhaltigkeit in der Hotellerie gewünscht! In Maria Plain wird das vorgemacht, was vielen Betrieben fehlt.

In den letzten Jahren wurde am wunderschönen Plainberg vieles angegangen und umgesetzt. Die Basilika wurde durch die verantwortlichen Vertreter des Stifts St. Peter von innen und außen prachtvoll renoviert, der Kalvarienberg wieder zum Leben erweckt und nun haben die Wirtsleute und Besitzer vom Hotel Gasthof Maria Plain, Familie Moßhammer, ein altes Bauernhaus, das Plainstöckl, abgetragen und mit einer unheimlichen Liebe zum Detail wiederaufgebaut. Es ist schade, dass viele Hoteliers möglichst günstige Hotelblöcke bauen und in keiner Weise an die Umwelt und Nachhaltigkeit denken. Ich bin dankbar, dass in Maria Plain, meinem persönlichen Kraftplatz, anders gehandelt wird. Es sollten wesentlich mehr Betriebe mit bestehenden Ressourcen arbeiten und Traditionen nicht einfach vergessen. Diese Qualität macht auch für die Gäste einen deutlichen Unterschied!

Martin Brandstätter

5230 Mattighofen



Quelle: SN