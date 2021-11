Sehr geehrte Frau Mag. Pabinger, Ihr Beitrag "Der Pferdekopf nimmt mit auf eine Märchenreise" in den SN vom 26. 11. 2021 hat mir besonders gut gefallen, da er ein bauliches Detail darstellt, das kultiviertes menschliches Bemühen in Erinnerung ruft. Der an der Fassade vor Jahrzehnten angebrachte Pferdekopf ermöglicht Assoziationen, erzwingt sie aber nicht. Ihre gedankliche Verbindung zum Märchen verleiht diesem plastisch gestalteten Detail einen ganz eigenen Zauber.



Bruno Maldoner, 1130 Wien