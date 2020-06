Wenn Frau Kainberger schreibt, das Kulturland Salzburg sei erschreckend still geworden, so teile ich diese Meinung nicht. Zahlreiche Künstler/-innen gaben auch

in Salzburg während des Shutdowns sogenannte Balkonkonzerte, vom Rockhaus und vom Literaturhaus gab es Online-Live-Angebote und gerade am Dienstag, dem 2. 6. 2020, an dem der Leitartikel von Frau Kainberger erschien, fand im Jazzit ein sehr erfrischendes Konzert von Franz Trattners Formation mit Stella Jones und jungen heimischen Talenten statt.

Salzburg Kulturszene abseits von Festspielen, Kirchenmusik und einigen Volksmusikanten ist sehr lebendig!



Paul Ellmauer, 5340 St. Gilgen