Kulturnation braucht das RSO

Jetzt also das Radio-Symphonieorchester. Nach der geplanten Auslöschung der "Wiener Zeitung" geht man nun ungeniert weiter im Kampf gegen Kulturgut dieses Landes vor. Hieß es nicht einmal: "Koste es, was es wolle!" Tja, aber nicht für die Kultur, nicht für den öffentlich rechtlichen Kulturauftrag. Ein wunderbares, wichtiges Orchester, erfolgreich mit einer Frau an der Spitze soll "eingespart" werden. Allein die Wortwahl. Es ist wahrlich zum "Fremdschämen", wenn man an die fadenscheinigen Bekenntnisse zur Kulturnation Österreich denkt in den Seitenblicken oder wenn's sonst irgendwie gerade opportun ist. Das RSO ist ein unverzichtbarer Bestandteil unseres Musiklebens, wichtig für das Theater an der Wien, die Salzburger Festspiele, die Konzerthäuser und für Komponisten und Komponistinnen der Gegenwart ganz besonders. Für die einfach gestrickten Schlagershows, die so manches Abendprogramm am Samstag füllen, ist genug Geld da. Da stimmt vielleicht auch die Quote. Aber wenn sich Österreich weiterhin als "die" Kulturnation verkaufen will, dann muss man die Moderne am Leben erhalten. Und das sehe ich auch als Auftrag an den ORF. Zugegeben, moderne Musik ist oft sperrig und nicht leicht zu verstehen, man empfindet nicht das Wohlgefühl, das man beim Anhören einer Mozartsymphonie empfinden kann. Nikolaus Harnoncourt hat sich bis zuletzt darüber aufregen können, wenn er davon erzählte, wie schockiert er als Orchestermusiker bei den Wiener Symphonikern war, wenn das Publikum bei der großen g-moll Symphonie von Mozart zum Schunkeln anfing. Wenn wir nicht wollen, dass Musik zum Museumsobjekt wird, brauchen wir die Moderne, brauchen wir das RSO. Deshalb darf niemand, dem Kultur und besonders die Musik am Herzen liegt, stillhalten und zusehen, wie dieses großartige Orchester abgeschafft wird. Lösungen müssen her. Für die "Wiener Zeitung", für das RSO und für alles, was sonst noch an Kulturzerstörung durch diese Verantwortlichen geplant sein könnte.





Friederike Pacik, 1230 Wien