Ich verstehe nicht, wie man einen Platz so "teuer" verschandeln kann. Ich komme auch gerade von einer mehrwöchigen kulturellen Italienreise zurück und kann mich dem Leserbrief von Hrn. Komm. Rat Braun nur anschließen! Sogar in den kleinsten Städten, wie z. B. in Lucca, Toskana, sind nicht nur die Plätze, sondern auch Gässchen schön bepflastert (angeblich auch mit EU-Steuergeld finanziert). Vielleicht sollte die Stadtregierung im Rahmen einer "Kulturreise" entsprechende Ratschläge einholen?





Angelika Frank, 5020 Salzburg