Kulturstätten sofort wieder öffnen!

Neben den Gastronomiebetrieben sind es insbesondere alle Kulturschaffenden und -Einrichtungen, die von den Covid-19-Restriktionen aufs Schwerste betroffen sind. Das Kulturleben steht still.

Doch seit es FFP2-Masken in ausreichender Menge und Qualität gibt, gibt es keinen Grund mehr, Kulturveranstaltungen zu verbieten. Anders als in Gastronomiebetrieben ist es zumutbar, eine FFP2-Maske beim Eintritt und während der gesamten Kulturveranstaltung zu tragen. Diese bieten 95 % Schutz für ihre Trägerinnen und Träger.

Ich fordere daher die Bundesregierung auf, schnellstens alle Kulturinstitutionen, also Theater, Konzertsäle, Kabarettbühnen wieder aufzumachen. Ob Kinos auch wieder aufsperren können, hängt von der Disziplin der Besucher ab. Wenn sicher gestellt werden kann, dass die Besucher die Masken auch in der Dunkelheit weiter tragen, besteht auch kein Grund mehr, die Kinos geschlossen zu halten.







Mag. Franz Pöschl, 5163 Mattsee