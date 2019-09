Kulturverlust in der österreichischen Gastronomie?

Mit großem Interesse lasen wir den Artikel über die Touristen aus China in den Salzburger Nachrichten vom 24. August 2019, wonach diese "etwas anders ticken".

Wir können dies als langjähriger Gastronomiebetrieb im Massentourismus nur bestätigen und befürchten schon seit Längerem den Verlust unserer gastronomischen Kultur in Österreich, speziell im Salzkammergut.

Der wichtigste Dienstleistungsgrundsatz in unserem Unternehmen (Schafberghotel in St. Wolfgang) ist, dass wir alle Gäste aus den verschiedensten Kulturen unserer globalen Reise-Gesellschaft herzlich willkommen heißen!

Wir sind als multi-kulti-Team (…Nationen) sehr anpassungsfähig und werden trotzdem nicht jede Veränderung, welche uns durch den Kapitalismus unserer monetär fokussierten Tourismusbranche aufgezwungen wird, akzeptieren. Unseren Gästen versprechen wir, dass wir auch im Massentourismus für Ordnung sorgen. Auf Grund der Reisebewegungen unserer globalen multi-kulti-Gesellschaft kann es schon mal passieren, dass ein Gast aus anderen Kulturkreisen ohne Scham einen provokant lauten "Darmwind" an die frische Bergluft unseres Restaurants setzt. Wenn wir merken, dass derartige Verhaltensweisen andere Gäste vergrämt und keine Anpassungsfähigkeit der Verursacher gezeigt wird, setzen wir derartige Persönlichkeiten an die Frischluft - outdoor!

Bei unseren Bemühungen lösungsorientiert zu denken können wir trotzdem aktuelle Probleme in unserem Betrieb nicht übersehen. Laufend haben wir Mehraufwand bei der Zimmerreinigung, wo Essensreste von Nudel- oder Reisgerichten in den Abflüssen unserer Duschen, Waschbecken und WC`s landen. Der Deckungsbeitrag pro Hotelgast sinkt in den letzten Jahren laufend, weil die Reisenden oft mit eigenen Nahrungsmitteln anreisen, welche diese dann mit den gewünschten Wasserkochern zubereiten möchten. Vereinzelt versuchen Gäste ihre selbst mitgebrachten Getränke und Speisen sogar an unseren Sitzplätzen im Restaurant zu konsumieren - ohne Verständnis dafür, dass unser Gewerbebetrieb Umsatz erzielen muss, um die Fixkosten decken und Gewinn erzielen zu können. Die Müllmengen pro Hotelgast werden immer mehr und es ist oft schwer möglich diese betroffenen Zimmer in der Folgenacht anderen Gästen zur Verfügung zu stellen.

Das entsprechend dem Artikel vom 24. August erwartete "Rund-um-die-Uhr-Service" können und dürfen wir nicht anbieten, weil wir auch für die Ruhezeiten unserer fleißigen Mitarbeiter/innen verantwortlich sind. Einheimische Arbeitnehmer sind immer schwieriger für die Gastronomie zu begeistern. Das ständige winken von Gästen sowie das ziehen an der Arbeitskleidung unserer Arbeitnehmer durch gestresste Touristen verursacht Unbehagen und eine negative Work-Life-Balance auch in einem Saisonbetrieb auf 1783 m Seehöhe.

Wenn es für die Chinesen laut Artikel grundsätzlich immer "das Original" sein muss so wünschen wir uns, dass diese den Spirit unserer Kulturlandschaft bzw. Gastrokultur aufnehmen und sich entsprechend anpassen. Ansonsten gibt es in wenigen Jahren nicht mehr viel vom "Original".

Aus unserer Sicht müssen zu hohe Werbeinvestitionen in Fernost bezüglich Neugewinnung von Touristen gut überlegt werden. Wir sollten uns wieder mehr auf die Touristen unserer Nachbarländer konzentrieren, welche wir in den letzten Jahren leider verloren haben. Im Sinne der Schadstoffproblematik durch Tourismusbewegungen würden wir damit auch die Umwelt schonen. Eine Win-Win-Situation bei der oben angeführten Thematik könnten die unter anderem von den Gastronomiebetrieben mitfinanzierten Tourismusverbände erzeugen. Diese sollten aus unserer Sicht vermehrt die Touristen bei Ihrer Anreise nach Österreich informieren, welche kulturellen Gepflogenheiten bei uns erwünscht oder verpönt sind. Unsere Gäste werden auch in Zukunft darauf vertrauen können, dass in unserem Restaurant unsere Regeln zu beachten sind und wir unsere Identität nicht leichtfertig aufs Spiel setzen.

Hotel Schafbergspitze Harald Pasch, 5360 St. Wolfgang